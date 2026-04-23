Den Tod als Teil des Lebens begreifen und die Angst davor zu nehmen, ist das Ziel von „Letzte-Hilfe-Kursen“, die erstmals im Mai im Stiftungshaus der Karmapa-Foundation am Ortsrand von Möhra angeboten werden. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen, die unter Regie des buddhistischen Zentrums laufen, steht die Begleitung von Menschen am Lebensende. Der Zugang orientiert sich am buddhistischen Verständnis, wird aber bewusst nicht als religiöses Angebot verstanden.