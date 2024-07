«Letzte Generation»: Mehr Polizei an Bayerns Flughäfen gegen Landebahn-Blockaden

München - Nach den Flughafen-Blockaden von Klimademonstranten in Frankfurt und Köln/Bonn hat die Staatsregierung die Polizeipräsenz an Bayerns Flughäfen erhöht. "Wir haben hier insgesamt natürlich auch verstärkte Kräfte, um die Kontrollen vorzunehmen", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem Radiosender "Antenne Bayern". "Gerade aufgrund dieser Klimaaktivisten gestern in Köln und heute in Frankfurt haben wir aber darüber hinaus auch den Schutz der Flughäfen in Bayern noch mal deutlich erhöht." Nach Herrmanns Worten stehen Einsatzhundertschaften der Bereitschaftspolizei zusätzlich zur Verfügung, um Flughafen-Blockaden in Bayern zu verhindern. "Und wenn irgendwo etwas geschieht, dann ist das so schnell wie möglich auf jeden Fall wieder aufzulösen."