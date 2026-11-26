Die Unicredit arbeitet seit gut zwei Jahren auf eine Übernahme der Commerzbank hin. Orcel will eine europäische Großbank schmieden und sieht bei einer Fusion Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird, dass die Commerzbank mit der Münchner Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) verschmolzen wird, mit der die Italiener seit Jahren in Deutschland aktiv sind. Zuletzt hatte die Bundesregierung ihren Widerstand gegen die Übernahme aufgegeben und eine Einigung mit Orcel getroffen.