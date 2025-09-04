Durch den Wald zwischen dem ehemaligen Verladebahnhof Auwallenburg und dem früheren Bahnhof Brotterode schlängelt sich jetzt ein schwarzes Band. Es ist das letzte, zwischen fünf und sechs Kilometern lange Asphaltstück, der Schlussabschnitt des Mommelsteinradweges. Gerade sind noch 80 Sattelschlepper Forstschutz angeliefert, das Material eingebaut worden. „Jetzt sind auch die Bankette fertig“, berichtet der Brotterode-Trusetaler Bürgermeister Kay Goßmann nach der Bauberatung am 3. September.