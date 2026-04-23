Neuendettelsau/München (dpa) – Bei einer Routinekontrolle in Bayern sind der Polizei möglicherweise zwei ausländische Agenten ins Netz gegangen. Es bestehe der Verdacht, dass die am 12. April auf der Autobahn 6 im mittelfränkischen Neuendettelsau festgenommenen Männer aus Lettland und der Ukraine "im Auftrag einer Vereinigung beziehungsweise einer Einrichtung außerhalb Deutschlands handelten", teilte das Landeskriminalamt in München mit.
Lettland Polizei nimmt in Bayern zwei mutmaßliche Spione fest
dpa 23.04.2026 - 10:37 Uhr