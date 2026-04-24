Das Erstaunliche: Der Tanz hätte leicht als Witz-Veranstaltung von der Jury abgestraft werden können - wurde er aber nicht. Slowfox sei ein wirklich schwerer Tanz, erklärte der stets strenge Juror Joachim Llambi. Trotz des amüsanten Themas habe ihn Antony ernst genommen - das habe ihm sehr gut gefallen. Llambi geriet regelrecht ins Schwärmen: "Du hast eine tolle Fußarbeit getanzt." Antony war selbst perplex angesichts des Lobs. "Sprachlos" sei er. Er habe das nicht erwartet. Am Ende gab es 24 Punkte - ein sehr guter Wert.