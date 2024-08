In den 1980er Jahren – also noch zu DDR-Zeiten – hatte sich die Schriftstellerin Christa Wolf mit der Figur der Kassandra beschäftigt, hatte sie aus der Antike geholt und versucht, den Stoff in die Gegenwart zu übertragen. Die Meininger Schauspielerin Miriam Haltmeier hat nun aus dem Text von Christa Wolf einen Abend gestaltet, der sowohl für sie wie auch für die Besucher im Kombinat Villa Beck zu einer Herausforderung wurde. Es ist kein Text, den man so locker nebenbei in sich aufnimmt, ist es doch ein ständiges Nachdenken über Fragen, auf die es nur schwer eine Antwort gibt.