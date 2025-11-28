Gemeinsam mit der Sprecherin Christine Felix Pohl über gesellschaftliche Polarisierung, den Wandel der Meinungslandschaft und die Rolle von Wahrheit und Medien in Zeiten politischer Umbrüche. Außerdem wir sie aus ihrem Buch „ZeitenWenden“ vorlesen.
Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot ist am Donnerstag, 18. Dezember, ab 19 Uhr zu Gast im Volkshaus Meiningen. Noch im Sommer traf sie sich mit Björn Höcke zum Streitgespräch.
