„Ilmenau, es ist so schön, bei euch zu sein!“, begrüßt Lenn Kudrjawizki sein zahlreich erschienenes Publikum am Samstagabend im Parkcafé. Zum ersten Mal war der Schauspieler auf Einladung der Ilmenauer Stadtbibliothek in die Goethe- und Universitätsstadt gekommen – und es sollte eine ganz besondere Veranstaltung werden: ein Lesekonzert, bei dem Musik und Literatur vereint wurden.