Einen höchst vergnüglichen, kurzweiligen Abend mit einer Bestsellerautorin und ihrer temperamentvollen Hauptfigur, einer liebenswürdigen italienischen Mamma, die auf der Nordsee-Insel Sylt ihrem Schwiegersohn hilft, Verbrechen aufzuklären, erlebten die Zuhörer und Zuhörerinnen am vergangenen Donnerstagabend in der Trinkhalle. Auf Einladung der Stadt- und Kreisbibliothek war Gisa Pauly, seit vielem Jahren erfolgreiche Schriftstellerin, deren Romane oft auf den vorderen Plätzen der Taschenbuch-Bestsellerlisten zu finden sind, zu Gast und stellte den neuen Cozy Crime-Roman „Windjammer“, den mittlerweile zwanzigsten Teil ihrer erfolgreichen „Mamma Carlotta“-Reihe vor.