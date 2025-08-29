„Versetzen Sie sich doch mal in die Situation. Sie kommen in ein fremdes Land, wollen sich in die Gemeinschaft einleben, aber ihre Identität nicht aufgeben. Was würden Sie sich von anderen wünschen?“, fragte Moderatorin Angelika Roschka. Dieses Gedankenexperiment brachte die Menschen in der Milchhalle Schmalkalden zum Grübeln. Eine Antwort war, dass die Gesellschaft mehr Vielfalt akzeptieren müsse. Diese Meinung teilt nicht jeder in Deutschland. Wenn Flüchtlinge nach Arbeit suchen, ist die Absage oft schneller ausgesprochen, als die Frage nach Kompromissen – wie etwa Hilfe beim Deutsch lernen. Um die Menschen zu sensibilisieren, fand in der Milchhalle eine Lesung mit zwei Protagonisten statt, die diesen Weg gegangen sind.