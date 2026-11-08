Im Vereinslokal der „Bergfreunde“ ist es voll. 73 Karten hat das Team der Heinrich-Heine-Bibliothek für diese Lesung verkauft, weshalb man „in die Nachbarschaft“ ausweichen musste, erzählt Bibliotheksleiterin Bianka Reckenbeil. Sonst verkaufe man so 40 bis 50 Karten. „Dann ist Schluss“, mehr gibt die Stadtbibliothek nicht her, so die Chefin. Dass die Nachfrage so hoch war, liegt auch daran, dass an diesem Donnerstagabend nicht nur irgendwelche Kriminalfälle behandelt werden. Nein, es geht ganz konkret um einen Fall, in den vermutlich ein Schmalkalder verwickelt war. Und in den Reihen sitzen einige, die den vermeintlichen Täter kannten, sogar mit ihm in die Schule gingen.