Lesung in Oberhof: „Bock auf Biathlon“

Biathlon fasziniert mich schon lange, gerade weil der Wettbewerb so spannend ist und ein schlechtes Schießen die Karten neu mischen kann. Als 13-Jähriger habe ich die Rennen von Peter Angerer fasziniert angeschaut, vor 25 Jahren war ich mit dem Bayerischen Rundfunk in Ruhpolding. Im Laufe der Zeit hatte ich dann mehrmals für das ARD-Radio über Biathlon berichtet und Athleten wie Fritz Fischer oder Ricco Groß gut kennenlernen dürfen. 2021 hat mich mein Verlag mit der Biografie „Zielsicher“ von Denise Herrmann beauftragt, die auf dem dritten Platz der „Spiegel“-Bestsellerliste landete. Nachdem Edel Sport mit „Bock auf Handball“ und „Bock auf Eishockey“ eine neue Serie aufgelegt hatte, wurde ich im Herbst 2024 gefragt, ob ich Bock auf „Bock auf Biathlon“ habe. Hatte ich!