Lesung in Oberhof: „Bock auf Biathlon“

Herr Khalil, was verbinden Sie mit dem Biathlonsport – und wie entstand daraus die Idee zu Ihrem Buch „Bock auf Biathlon“?
Der Sportjournalist und BR-Rundfunkreporter Taufig Khalil stellt am Mittwoch, 7. Januar, in Oberhof sein neues Buch „Bock auf Biathlon“ vor, das 19 besondere Geschichten enthält.
Biathlon fasziniert mich schon lange, gerade weil der Wettbewerb so spannend ist und ein schlechtes Schießen die Karten neu mischen kann. Als 13-Jähriger habe ich die Rennen von Peter Angerer fasziniert angeschaut, vor 25 Jahren war ich mit dem Bayerischen Rundfunk in Ruhpolding. Im Laufe der Zeit hatte ich dann mehrmals für das ARD-Radio über Biathlon berichtet und Athleten wie Fritz Fischer oder Ricco Groß gut kennenlernen dürfen. 2021 hat mich mein Verlag mit der Biografie „Zielsicher“ von Denise Herrmann beauftragt, die auf dem dritten Platz der „Spiegel“-Bestsellerliste landete. Nachdem Edel Sport mit „Bock auf Handball“ und „Bock auf Eishockey“ eine neue Serie aufgelegt hatte, wurde ich im Herbst 2024 gefragt, ob ich Bock auf „Bock auf Biathlon“ habe. Hatte ich!
Nach der Herrmann-Biografie ist auch Ihr Buch „Bock auf Biathlon“ ein „Spiegel“-Bestseller geworden. Was bedeutet Ihnen dieser Erfolg persönlich?
Es ist ein Beweis, dass Biathlon ein unfassbar beliebter Sport ist. Und für mich als Autor ist dieser Erfolg natürlich ein Ritterschlag.
Ich glaube, die Geschichte von Ricco Groß und seiner Liebe zu Oberhof ist sehr spannend. Und auch Frank-Peter Roetsch als letzter Fahnenträger der DDR ist faszinierend, weil sie eine besondere historische Zeit dokumentiert.
Gibt es eine Passage oder Geschichte, die Ihnen besonders am Herzen liegt?
Die Geschichte mit Laura Dahlmeier bleibt mir besonders in Erinnerung, weil sie enorm gut ihre Persönlichkeit spiegelt. Es war eines ihrer letzten großen Interviews und ich werde unser Gespräch im Mai in ihrem Partenkirchener Lieblingscafé nie vergessen – leider aus traurigem Grund. Letztlich ist aber jede Geschichte besonders, weil es mir gelungen ist, 19 völlig verschiedene Themen aufzumachen. Magdalena Neuner spricht über das Motivationsloch, aus dem sie sich nach ihrem Olympiasieg 2010 arbeiten musste. Herbert Fritzenwenger über die Erfindung von Biathlon auf Schalke, Denise Herrmann über ein verlorenes Gewehr, Vanessa Hinz über einen verlorenen Reisepass in Russland.
Sie werden zum ersten Mal beim Biathlon in Oberhof und zum ersten Mal in Thüringen überhaupt sein. Worauf freuen Sie sich dabei am meisten?
Ich freue mich darauf, an einen der wichtigsten Orte dieser Sportart zu kommen. Die Bilder kenne ich seit Jahrzehnten. Jetzt am legendären Birxsteig stehen zu dürfen und zu erfahren, was Ricco Groß im Buch beschreibt, ist großartig. Und natürlich will ich unbedingt eine Thüringer Bratwurst essen. Mindestens.
„Bock auf Biathlon“ – Autorenlesung und Talkrunde, Mittwoch, 7. Januar, 17 Uhr im „Haus des Gastes“
Oberhof (Crawinkler Straße 2). Der Eintritt ist frei; Buchverkauf vor Ort.
Ab 19 Uhr: Eröffnungsfeier des Biathlon-Weltcups auf dem Stadtplatz Oberhof.