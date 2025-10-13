Die reißerischen Kriminalromane sind ihre Sache nicht. Die Autorinnen und Autoren, die das „Sheema Verlagshaus“ mit Sitz in Meiningen am Samstagabend zu einer Lesung in die Villa Beck eingeladen hatte, bevorzugen eher die leisen Töne. So war der Abend folgerichtig mit „Bücher. Aus Liebe.“ überschrieben. Bei so mancher Geschichte, die da zu hören war, stockte einem der Atem. Und selbst eine der Autorinnen kämpfte beim Lesen aus ihrem eigenen Buch am Ende mit den Tränen. Werden in diesen Büchern doch meist eigene Erlebnisse verarbeitet. Bei den geschilderten durchgestandenen Schicksalsschlägen steht die Absicht im Vordergrund, aufzuzeigen, was mit viel Kraft alles überwunden werden kann.