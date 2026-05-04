Anfangszeit: 19:33 Uhr. „Ein satirischer Diskurs kurz vor der Machtergreifung“ lautet der Untertitel. Das Veranstaltungsfoto zeigt Ingmar Stadelmann stauffenbergmäßig in Uniform mit Augenklappe. Die Grundthese des „Stadelmann liest Höcke“ betitelten Abends am Sonntag in Meiningen könnte klarer kaum herausgearbeitet sein: Björn Höcke ist der neue Hitler, oder jedenfalls ein politisches Phänomen von in etwa gleichgelagerter Gefährlichkeit.