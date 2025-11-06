﻿In der Galerie HibuArt in Hildburghausen ist an diesem Abend fast jeder Platz besetzt. Kein Wunder. Steffen Harzer (Die Linke) hat einen prominenten Gast zu einer besonderen Lesung in seine Galerie eingeladen: Bodo Ramelow (Die Linke), ehemaliger Ministerpräsident Thüringens und heute Vizepräsident des Deutschen Bundestages, spricht am vergangenen Donnerstag über das Buch „Die neue Mauer – Ein Gespräch über den Osten“, das er gemeinsam mit Ilko-Sascha Kowalczuk verfasst hat.