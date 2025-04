Die Jahre nach dem Ende der DDR waren eine Zeit zwischen Wut und Wunder, enormen Hoffnungen und der großen wie kleinen Enttäuschungen, eine Zeit des Zusammen- und Aufbruchs. Die Geschichte der Erotikshops in Ostdeutschland ist ein Paradebeispiel für diese Veränderungen. Bei seiner Lesung im Haus auf der Grenze hat der promovierte Historiker Jens Schöne den Wandel in den ländlichen Regionen aus ungewöhnlicher Perspektive ausführlich beschrieben. Dem Publikum in der Gedenkstätte Point Alpha gab er dabei Einblicke in ein intimes Kapitel der Transformationszeit seit der Deutschen Einheit vor 35 Jahren.