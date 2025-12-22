Die Idee zu der Lesung der besonderen Art hatte der Veranstaltungsleiter im Hennebergischen Museum Kloster Veßra Marc Trommer. In seiner Studienzeit an der Uni in Jena gab es eine Veranstaltung „Professoren lesen Weihnachtsgeschichten“, die sehr beliebt war. Als er zu Beginn diesen Jahres seine Arbeit hier im Museum begann, wo er vor allem für Veranstaltungen zuständig ist, erinnerte er sich an das Highlight von damals. Statt Professoren eben Bürgermeister, das müsste doch auch funktionieren! Und wie das funktioniert hat!