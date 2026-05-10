Erster Sekretär der Kreisleitung und westdeutscher Landrat, Günter Wallraff mit einer Abiturientin auf der Einheitsbrücke in Vacha und eine starke Frau, geprägt von ihrer Familiengeschichte – sie alle hat er getroffen, ihnen zugehört, ist mit ihnen ein Stück Weg gegangen und hat die Begegnung mit ihnen in seinen Büchern festgehalten: Landolf Scherzer. In seiner Lesung im Mehrgenerationenhaus in Bad Salzungen am vergangenen Freitag nahm das „Urgestein der thüringischen Literaturszene“, so Frank Schwarz, Vorsitzender des Bad Salzunger Literaturkreises, auf dessen Einladung der Schriftsteller in die Stadt, mit der ihn viel verbindet, gekommen war, die Zuhörer erst mit zurück in ein Land, das es heute nicht mehr gibt, und anschließend gleich in die anarchischen wiedervereinigten Zeiten Anfang der 1990er Jahre.