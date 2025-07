Warum es ohne den berühmten grauen Pullover keine Veranstaltung gibt, was hinter „raufutterverzehrenden Großvieheinheiten“ steckt, wo in Barchfeld die Taiga liegt und was die kleinen Leute ausmacht – auf alle diese Fragen, die während der Lesung mit Landolf Scherzer, der am Freitagabend vor über 100 begeisterten Zuhörern im Stein’schen Schloss sein Buch „Die Kämpfs – Eine Thüringer Familiengeschichte oder Die große Kraft der kleinen Leute“ vorstellte, aufkamen, gab es erhellende Antworten.