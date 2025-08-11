Was passiert, wenn eine Magierin mit Trennungsängsten aus Versehen den nächsten Bürgerkrieg auslöst, um nicht von ihrer Mutter getrennt zu werden? Und sich dabei auch noch in die Schwester der Antagonistin verliebt? Das weiß Autorin Freya Petersen, denn sie hat genau darüber ein Buch geschrieben. Ihr Debütroman „Die Mutter der Masken – Säure“ hat ihr den Seraphpreis eingebracht. Der renommierter Literaturpreis für deutschsprachige Fantastikwerke wird immer zur Leipziger Buchmesse vergeben. Neben der eigentlichen Auszeichnung geht der Preis stets mit einer Einladung Phantopias einher, das Siegerwerk in Ilmenau vorzustellen. So hat Phantopia, der Science-Fiction- und Phantasyclub am Campus der TU Ilmenau, auch Freya Petersen für eine Veranstaltung gewinnen können.