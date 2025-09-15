Wenn heute Abend in der Ilmenauer Festhalle die einstige Bundeskanzlerin Angela Merkel aus ihrem Buch „Freiheit“ liest, sind die Ohren der heimischen Zuhörer sicher ganz besonders gespitzt. Denn die Universitätsstadt spielte im jüngeren Leben der damaligen Physikerin und späteren Kanzlerin eine ganz besondere Rolle. Ende der 70er Jahre überlegte die damals 24-Jährige, nach Ilmenau zum Promovieren zu gehen – und musste sehen, dass das angesichts der Erwartungen der Genossen der örtlichen Technischen Hochschule und der Staatssicherheit keine gute Idee gewesen wäre.