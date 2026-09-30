Der Sonneberger Lesesommer widmet sich am Freitag, 9. Oktober, einem düsteren Kapitel der Stadtgeschichte. Unter der Überschrift „Erinnerung in Sonneberg“ stellt der Autor und Regionalhistoriker Hilmar Rempel um 16 Uhr in der Stadtbibliothek im Rathaus Erkenntnisse aus seiner neuesten Publikation vor. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Verfolgung, Widerstand und das Handeln der Täter während der NS-Zeit in Sonneberg konkret nachvollziehen lassen.