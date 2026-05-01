Lesewettbewerb im Museum: Luise Ruß gewinnt den Leselöwen

Gefordert waren die Schülerinnen und Schüler in zwei Disziplinen: Neben einem vorbereiteten Text mussten sie auch einen unbekannten Abschnitt sicher und ausdrucksstark vortragen. Bewertet wurden Lesetechnik, Interpretation und Ausdruck. Die Jury setzte sich aus Lehrerin Maren Matthei (Deutsch und Geschichte) sowie den Schülerinnen und Schülern Paul Scheiber, Jasmin Gusch, Nica Häfner (alle Klasse 7b) und Louis Möcker (Klasse 10b) zusammen.