Mit einem nervösen und schlecht gelaunten 23-Jährigen startete Andreas Seifert seine Literaturwanderung in Untermaßfeld. Auf dem Platz vor der Kirche hat man einen guten Blick auf das Gasthaus Zum Stern. Dort saß Anfang Mai 1783 der junge Friedrich Schiller und schrieb einen wütenden Brief an seine adlige Gönnerin Henriette von Wolzogen.