Lesewandertag: Auf Schillers Spuren

Am 9. Mai 2025 jährt sich zum 220. Male der Todestag von Friedrich Schiller (1759 bis 1805). Aus diesem Anlass führen die Meininger Museen ihren nunmehr 27. Lese Wander Tag auf den Spuren des Dichters zwischen Meiningen und Bauerbach durch. Die Veranstaltung findet am Samstag, 3. Mai, statt, Beginn ist 10 Uhr vor der Kirche in Untermaßfeld. Von dort führt Andreas Seifert die Wanderer über die Amalienruher Straße und den Mehmelsfelder Berg in Schillers einstigen Asylort. Unterwegs wird im Rahmen von kurzen Lesepausen Interessantes und Anekdotisches über den Aufenthalt des späteren Klassikers im Meininger Land zu hören sein. Gegen 12.30 Uhr wird zur Mittagspause in das dortige Traditionsgasthaus „Zum braunen Ross“ eingekehrt. Nach ausgiebiger Rast steht noch der jüdische Friedhof auf dem Programm, bevor es auf dem Schillerweg zurück zum Ausgangspunkt geht.