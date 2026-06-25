Ein ganz besonderer Höhepunkt bereicherte am Samstag, 20. Juni, den aktuellen Lesesommer in Sonneberg. Die bekannte Buchautorin und bekennende Sonneberg-Liebhaberin Kati Naumann war gemeinsam mit ihrer berühmten literarischen Schöpfung, der schlauen Schnecke Monika Häuschen, zu Gast, um die kleinen Bürgerinnen und Bürger der Spielzeugstadt zu einer interaktiven Lesung und zu einem Experimentiernachmittag einzuladen.