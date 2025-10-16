Leserreaktionen: Danke für 25 Jahre Provinzschrei

„Wir für den Frieden“ berühren Tausende im Publikum und bleiben hoffentlich nicht ohne Wirkung!

Wenn ich lesen kann, dass die Vereinsmitglieder und der Vereins-Vorstand mit seinen Managern an der Spitze bisher Unerreichtes schufen, fallen mir zu Recht Formulierungen wie „Sie geben ihr Herzblut“ und „Kulturmenschen mit scharfem Blick und großem Herzen“ ein.

Ich möchte ergänzen: Selbst künstlerisch schaffend sind sie sich für nichts zu schade! Wenn es gilt erfolgreich zu sein, schleppen sie für die Veranstaltungen auch Stühle, Kulissen und mehr. Heike Gundlach, Zella-Mehlis

An Kultur satt essen

Ich erinnere mich sehr gern an die Anfänge vor 25 Jahren im Kulturhaus - ein kompaktes Wochenende Kultur mit einem Ticket für alles! Man hat quasi das gesamte Wochenende ab Donnerstag im Kulturhaus verbracht und sich an Kultur „satt gegessen“!

Ein Ereignis aus den späteren Jahren ist mir besonders in Erinnerung - die Balladenlesung von Ben Becker im Autohaus. Darauf freute ich mich, waren mir doch Balladen vertraut aus abendlichem Vorlesen bei meinen Großeltern, inklusive wohligem Schauer.

Ben Becker. Foto: Archiv/Verein

Es wurde angesagt, dass es keinerlei Nebengeräusche geben dürfte, da der Künstler dann, aus der Konzentration gebracht, gehen würde! Die Angst zu husten, mit dem Weinglas zu klappern, mit irgendwas zu rascheln, und dann schuld zu sein, befiel wohl alle.

Es wurde ein ikonischer Abend mit einem begnadeten Künstler und es fiel nichts herunter!

Danke für dieses Festival, möge es noch lange andauern. Ulrike Steinke, Suhl

Auch Landolf Scherzer ist einer der Autoren zum Provinzschrei. Foto: Michael Reichel

Autoren aus der Region

Im Frühjahr 2024 veranstaltete der Verein Provinzkultur zum 24. Provinzschrei in der Villa Sauer in Suhl eine Buchlesung über authentische Kriminalfälle mit dem Verleger Michael Kirchschlager und den Kriminalisten Lutz Hader und Wolfgang Tanner. Die Veranstaltung fand großen Zuspruch. Eine weitere Buchlesung wurde geplant.

Am 18. Mai 2025 führte Kriminalhauptkommissar a.D. Wolfgang Tanner im Schloss Wilhelmsburg eine Lesung zu dem von ihm mitverfassten Buch „Blutspur durch Thüringen“ vor über 100 Zuhörern durch. Der Riesensaal war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Die Gäste lauschten gespannt den Schilderungen eines Raubmordes am 19. Mai 1978 in Meiningen und eines bewaffneten Banküberfalls am 30. April 1991 in Suhl an deren Aufklärung der Autor unmittelbar beteiligt war. Wolfgang Tanner, Zella-Mehlis