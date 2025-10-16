Leserreaktionen: Danke für 25 Jahre Provinzschrei

25 Jahre Provinzschrei sind Anlass, unsere Leser und Freunde des Kunst- und Literaturfestes zu Wort kommen zu lassen. Hier einige Zuschriften.
Was einst als mutige Idee begann, ist heute ein kultureller Leuchtturm für Südthüringen: Seit fast 25 Jahren steht der Verein Provinzkultur für kreative Impulse und kontinuierliches Engagement sowie für 25 Jahre Provinzschrei. Für die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen – mit den Städten Oberhof, Schleusingen, Suhl und Zella-Mehlis – markiert das Jubiläum nicht nur einen wichtigen Meilenstein. Das langjährige Wirken des Vereins trägt maßgeblich dazu bei, die Lebensqualität im Oberzentrum Südthüringen aktiv zu steigern und Kultur als verbindende Kraft zwischen den Städten zu festigen.
„Ob Lesungen, Konzerte, Theaterabende, Ausstellungen oder Filmveranstaltungen – Provinzkultur schafft immer wieder Neues zum Entdecken, Mitdenken und Genießen. Mit seinem Engagement belebt der Verein die Kulturregion, schafft Raum für gemeinsames Erleben und verbindet Menschen über Stadtgrenzen hinweg. Damit ist Provinzkultur mit seinen Veranstaltungen zu einem Motor für Inspiration, Begegnung und gesellschaftlichen Dialog geworden. Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Oberzentrum Südthüringen ist stolz auf dieses besondere Engagement und spricht allen Beteiligten ihren herzlichen Dank aus.“, sagt Alexander Brodführer, Bürgermeister der Stadt Schleusingen und Vorsitzender der KAG.
Herzblut, Leidenschaft, Beharrlichkeit
Möglich wird das besondere Kulturleben nur durch das große ehrenamtliche Engagement, das den Verein seit Beginn prägt. Zahlreiche Menschen bringen ihre Zeit, Ideen und Begeisterung ein – sie sorgen dafür, dass in der Region etwas los ist, dass Kultur Menschen zusammenführt, Austausch fördert und Gemeinschaft wachsen lässt. „Das zeigt, wie stark das Ehrenamt unsere Region prägt. Über so viele Jahre hinweg so viel Herzblut, Leidenschaft und Beharrlichkeit einzubringen, ist eine Leistung, die höchsten Respekt und Anerkennung verdient“, so Brodführer.
Wie stark, das wird deutlich mit zahlreichen Initiativen und Projekten, die das Leben auch in den vier Städten bereichern: In Schleusingen schaffen stimmungsvolle Konzerte und Lesungen im Künstlerhof Roter Ochse einen Ort der Begegnung. Auch Oberhof war wiederholt Gastgeber für Lesungen und Buchpremieren. In Suhl hat die Villa Sauer als fester Treffpunkt für Literatur, Kunst und Diskussion eine Strahlkraft entwickelt, die über die Stadtgrenzen hinausreicht und in Zella-Mehlis ist mit dem Studiokino ein lebendiger Mittelpunkt entstanden, an dem Kultur, Film und Gespräch eine gemeinsame Heimat finden.
Etwas Besonderes ist auch der Kinder-Provinzschrei. Mit Lesungen, Kreativwerkstätten und Mitmachveranstaltungen bringt er Kinder und Familien spielerisch mit Kunst und Literatur in Berührung, fördert Neugier, Fantasie und gemeinsames Erleben. Er ist beispielgebend und beeindruckt auch dafür, wie kulturelle Bildung und Lebensqualität Hand in Hand gehen.
Provinzkultur leistet mit seinen Angeboten, mit dem Provinzschrei, einen wichtigen Beitrag zu einem lebendigen, offenen und familienfreundlichen Kulturleben. Ein Wirken wie das des Vereins bereichert das gesellschaftliche Miteinander, fördert Austausch, gegenseitiges Verständnis und macht die Region zu Orten, an denen sich Einheimische und Gäste wohlfühlen.
Die KAG dankt allen, die mit Leidenschaft, Kreativität und Ausdauer dazu beitragen, dass der Provinzschrei seit 25 Jahren zu einem festen Bestandteil des regionalen Lebens geworden ist – und ist stolz, mit dem Verein einen so engagierten Partner an ihrer Seite zu wissen. Anne Schlegel, KAG
Kulturgenuss macht glücklich
Mich macht Kulturgenuss glücklich! Ich meine damit die unzähligen Gefühle von Freude und Hoffen über Trauer bis Wut, welche die Provinzschreie seit einem Vierteljahrhundert mit ihren vielseitigen anspruchsvollen Programmen in unseren Köpfen und Herzen durch Stimmen, Klänge und Begegnungen hinterlassen. Trotz der Qual der Wahl, leider nicht alles genießen zu können, gibt Kultur mir die Kraft, inmitten düsterer Zeiten nicht zu verzweifeln!
In diesen Tagen, in denen Kriege auf unserer Erde kein Ende nehmen, schätze ich besonders, dass vom Provinzschrei berührende künstlerische Signale gegen den Krieg und für das friedliche Miteinander der Menschen ausgehen. Und so hoffe ich darauf, dass dadurch mehr friedensbewegte Menschen sichtbar und hörbar gemeinsam handeln.
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich voller Verehrung an das Auftreten des Theologen und Bürgerrechtlers Friedrich Schorlemmer, der bereits zu DDR-Zeiten in Wittenberg mutig symbolisch Schwerter zu Pflugscharen umschmieden ließ. Im Suhler Simson-Saal stand er Jahre später am 1. September 2020 vor uns, inzwischen vom Alter gebeugt, fast durchsichtig blass und gebrechlich, aber unbeirrbar lebhaft und wortgewaltig für Frieden und Toleranz werbend. Solche Veranstaltungen und in ihrer großartigen Atmosphäre noch gesteigert die Open-Air-Konzerte.
„Wir für den Frieden“ berühren Tausende im Publikum und bleiben hoffentlich nicht ohne Wirkung!
Wenn ich lesen kann, dass die Vereinsmitglieder und der Vereins-Vorstand mit seinen Managern an der Spitze bisher Unerreichtes schufen, fallen mir zu Recht Formulierungen wie „Sie geben ihr Herzblut“ und „Kulturmenschen mit scharfem Blick und großem Herzen“ ein.
Ich möchte ergänzen: Selbst künstlerisch schaffend sind sie sich für nichts zu schade! Wenn es gilt erfolgreich zu sein, schleppen sie für die Veranstaltungen auch Stühle, Kulissen und mehr. Heike Gundlach, Zella-Mehlis
An Kultur satt essen
Ich erinnere mich sehr gern an die Anfänge vor 25 Jahren im Kulturhaus - ein kompaktes Wochenende Kultur mit einem Ticket für alles! Man hat quasi das gesamte Wochenende ab Donnerstag im Kulturhaus verbracht und sich an Kultur „satt gegessen“!
Ein Ereignis aus den späteren Jahren ist mir besonders in Erinnerung - die Balladenlesung von Ben Becker im Autohaus. Darauf freute ich mich, waren mir doch Balladen vertraut aus abendlichem Vorlesen bei meinen Großeltern, inklusive wohligem Schauer.
Es wurde angesagt, dass es keinerlei Nebengeräusche geben dürfte, da der Künstler dann, aus der Konzentration gebracht, gehen würde! Die Angst zu husten, mit dem Weinglas zu klappern, mit irgendwas zu rascheln, und dann schuld zu sein, befiel wohl alle.
Es wurde ein ikonischer Abend mit einem begnadeten Künstler und es fiel nichts herunter!
Danke für dieses Festival, möge es noch lange andauern. Ulrike Steinke, Suhl
Autoren aus der Region
Im Frühjahr 2024 veranstaltete der Verein Provinzkultur zum 24. Provinzschrei in der Villa Sauer in Suhl eine Buchlesung über authentische Kriminalfälle mit dem Verleger Michael Kirchschlager und den Kriminalisten Lutz Hader und Wolfgang Tanner. Die Veranstaltung fand großen Zuspruch. Eine weitere Buchlesung wurde geplant.
Am 18. Mai 2025 führte Kriminalhauptkommissar a.D. Wolfgang Tanner im Schloss Wilhelmsburg eine Lesung zu dem von ihm mitverfassten Buch „Blutspur durch Thüringen“ vor über 100 Zuhörern durch. Der Riesensaal war bis auf den letzten Platz gefüllt.
Die Gäste lauschten gespannt den Schilderungen eines Raubmordes am 19. Mai 1978 in Meiningen und eines bewaffneten Banküberfalls am 30. April 1991 in Suhl an deren Aufklärung der Autor unmittelbar beteiligt war. Wolfgang Tanner, Zella-Mehlis