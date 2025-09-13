Die Diskussion um den geplanten Bau von mehr als 20 Windkraftanlagen in der Vachdorfer Flur bewegt die Menschen in der Region wie kaum ein anderes Thema. Emotional aufgeladene Bürgerversammlungen, hitzige Gemeinderatssitzungen und eine zunehmend kritische Öffentlichkeit zeigen: Hier geht es nicht nur um Energiepolitik, sondern um Heimat, Gesundheit und Vertrauen in die lokale Politik. Während Bürgermeister Andreas Baumann die Projekte rund um Windräder, Solarparks und ein Umspannwerk am Krayenberg seit Jahren favorisiert und vorantreibt, wächst in der Bevölkerung der Widerstand. Vorwürfe mangelnder Transparenz sorgen zusätzlich für Spannungen.