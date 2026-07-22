Hohes Gras im Englischen Garten in Meiningen. Immer wieder löst das Kritik aus. Inzwischen sind die Wiesen gemäht. Eine Leserin warnt, es mit der Pflege nicht zu übertreiben. Sie schreibt: „Wer sich angesichts der hohen Temperaturen über ,ungepflegte’ Flächen in einer Stadt beschwert, hat offensichtlich Wissenslücken. Wenn auf versiegelten Flächen Temperaturen von 45 Grad gemessen werden, ist die gemessene Temperatur auf gemähten Grasflächen 40 Grad heiß und auf ungemähten Flächen werden nur 32 Grad gemessen. Statt zu jammern und sich über ,ungepflegten’ Grünflächen zu beschweren, sollte man über jede nicht versiegelte und ungemähte Fläche in Städten dankbar sein.