Da im sehr sachkundigen Artikel vom 28. Mai die Frage nach Volleyball im CCS überzeugend beantwortet wurde (vielen Dank dafür), dachte ich, dass nun eigentlich dazu alles gesagt wäre. Ein Leserbrief vom 30. Mai lässt aber vermuten, dass sachliche Argumente bei manchen Lesern nicht zählen. Sicher würde sich jeder Volleyballbegeisterte freuen, wenn Supercup und Champions-League-Spiele in Suhl ausgetragen werden könnten. Aber es gibt Regeln, über die sich niemand hinwegsetzen darf. Während die Mehrheit des Suhler Stadtrates und die BSW-Fraktion im Thüringer Landtag noch im Wolkenkuckucksheim schwebten, hat Alexander Mantlik, Präsident des VfB Suhl Lotto Thüringen, schon längst nachgedacht, geprüft, verhandelt und eine praktikable Lösung gefunden.