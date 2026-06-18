Zum Beitrag „Über diese Schulen wird jetzt diskutiert“ vom 13. Juni schreibt uns unser Leser Stefan Dreßler aus Jüchsen, der dort auch Ortsteilbürgermeister ist:
Lesermeinung zum Schulnetz Wo bleiben unsere Kinder?
Redaktion 18.06.2026 - 06:00 Uhr
Der Kreistag Schmalkalden-Meiningen diskutiert über ein neues Schulnetz. Dabei werden auch weitere Schulschließungen in Erwägung gezogen. Das gefällt nicht jedem.
Zum Beitrag „Über diese Schulen wird jetzt diskutiert“ vom 13. Juni schreibt uns unser Leser Stefan Dreßler aus Jüchsen, der dort auch Ortsteilbürgermeister ist: