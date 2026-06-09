Lesermeinung zu Windvorranggebieten: Menschen machen Gesetze – sie sind nicht unfehlbar

Ich möchte seinen angeführten Argumenten nichts hinzufügen, sie sind nachvollziehbar alarmierend. Ich teile sie vollumfänglich. Vielmehr möchte ich auf die politisch, rechtliche Sichtweise der Problematik eingehen. In meiner Amtszeit als Landrat war ich 30 Jahre Mitglied des Planungsausschusses und der Planungsversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Südwestthüringen (RPG). Die Thematik ist mir nur allzu gut bekannt, auch vor dem Hintergrund, dass sich die Sachlage durch das sogenannte „Wind-an-Land-Gesetz“ von Rot-Rot-Grün aus dem Jahr 2023 deutlich verschärfte.