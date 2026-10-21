﻿Zum Beitrag „Schmalkalden will in der Adventszeit glänzen“ vom 17. Oktober schreibt unser Leser Tobias Reinhardt aus Schmalkalden. „Immer wieder ist in der jüngsten Vergangenheit von der Innenstadtentwicklung zu lesen und der Frage, wie man den Zustand verbessern will, auch betreffend die diversen aktuellen Geschäftsschließungen. Eine einfache und sinnvolle Lösung wäre, wieder mehr Kurzzeitparkplätze für die Allgemeinheit einzurichten. Da kann Herr Zimmermann noch so viele Visionen haben, wenn die Einwohner, die meist nur kurz schnell Wege nach ihrer Arbeit in der Stadt erledigen wollen, nicht bequem parken können, bleiben diese irgendwann ganz weg. Mit Erschrecken musste ich neulich feststellen, dass im Bereich Neumarkt/Pfaffengasse fast alle Parkplätze für die Allgemeinheit entwidmet wurden und nur noch Anwohnern zur Verfügung stehen.