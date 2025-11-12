Aus unserer Sicht ein sehr gelungener Artikel mit umfangreicher Recherche, eines Leiters des Bad Salzunger Museums am Gradierhaus würdig. Ebenso sein Blick auf das „Heute“ in seiner Kommentarspalte. Wenn man sich das alles so durch den Kopf gehen lässt, dann ist das Resultat schon sehr ernüchternd. 80 Jahre nach der Befreiung der Häftlinge des KZ Buchenwald ist ihr Schwur – „Die endgültige Zerschmetterung des Nazismus ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ideal“ – nicht erfüllt. Weltweit nicht, und auch nicht in der BRD. Im Gegenteil, rechtsnationale Kräfte haben dieses humanistische Anliegen immer wieder – leider erfolgreich – torpediert. Dabei hatte sich die Bundesrepublik doch ein sehr demokratisches Grundgesetz geschaffen. Wo ist der Knackpunkt?