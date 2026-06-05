Lesermeinung: Windkraft zwischen Ebenhards und Häselrieth?

Was vordergründig nach grünem Fortschritt klingt, bedroht in Wahrheit das ökologische Herz unserer Region: die natürliche Resilienz unseres Waldes auf seinen sensibelsten Böden. Die Energiewende ist eine wichtige Aufgabe, der ich mich als Waldwirtschaftler nicht verschließe. Doch echter Klimaschutz darf nicht die Werkzeuge zerstören, die uns vor den Folgen des Klimawandels schützen. Unser Stadtwald kämpft ohnehin schon mit Hitze und Trockenheit. In dieser Krisenzeit braucht das Ökosystem seine volle Resilienz – also die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren, zu kühlen und extreme Wetterereignisse abzufedern. Genau diese Widerstandskraft wird durch den Bau von Windkraftanlagen in diesem sensiblen Bereich nachhaltig gestört.