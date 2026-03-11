Zum geplanten Windpark in Friedelshausen schreibt Hartwig Blaufuß aus Herpf: Mit massiver Unterstützung der VG Amt Sand Wasungen sollen vorerst an drei Standorten je sieben Windgiganten im Gebiet Friedelshausen/ Hümpfershausen errichtet werden. Die ersten bis 2030 in Friedelshausen. Zur Versammlung, zu der Bürgermeister Michael Kirchner einlud, wurde der Windkraftfirma BayWa r.e. die Möglichkeit einer einseitigen Marketing-Aktion ermöglicht. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Da es sich herumgesprochen hat, dass im Umkreis von 15 Kilometern um derartige Windgiganten von einer erheblichen Schädigung von Klima, Natur, Umwelt und insbesondere der Gesundheit von Mensch und Tier ausgegangen werden muss, gab es erhebliches Interesse von Bürgern der Nachbargemeinden, im Dialog mit der Windkraftfirma ihre berechtigten Fragen beantwortet zu bekommen. Der Bürgermeister als Hausherr verweigerte jedem, der nicht in Friedelshausen gemeldet war, den Zutritt. Rund 150 Bürger wurden ausgesperrt und sogar die Benutzung der Toiletten verboten. Die ausgesperrten Bürger machten den Vorschlag, einer Abordnung von fünf bis zehn Personen, je einem aus den Nachbarorten, den Zutritt zu gewähren. Auch das wurde abgelehnt. Der Eingang wurde durch den Bürgermeister versperrt und anschließend von Einsatzwagen der Polizei abgeriegelt.