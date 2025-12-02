Standortqualität, Energieerträge und Systemstabilität: Für die Bewertung der Standortfrage ist zu berücksichtigen, dass das Energiesystem auf eine räumlich verteilte Erzeugungsstruktur angewiesen ist. Eine Konzentration der Windenergie auf wenige windstarke Regionen, wie etwa Küstengebiete, würde zu hohen Netz-Lasten, größeren Transportverlusten und einem zusätzlichen Ausbaubedarf des Übertragungsnetzes führen. Eine regionale Streuung der Erzeugungsanlagen erhöht die Versorgungssicherheit und stabilisiert das Gesamtsystem, da unterschiedliche Wetterlagen besser ausgeglichen werden können.