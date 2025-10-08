Ich möchte mich für dieses Interview bedanken. Der Ehrenbürger der Stadt Meiningen hat zu den Kriegen in Gaza und der Ukraine eine Meinung, die auch die Hintergründe beider Kriege benennt. Unsere Menschen, aber vor allem die Politiker sollten das lesen. Auch sehr richtig, dass er Hiroshima und Nagasaki und die Bombenangriffe auf die deutschen Städte in der Endphase des Zweiten Weltkrieges als das benennt, was es war: Verbrechen an der Zivilbevölkerung, was Gaza und Ukraine nicht nachsteht.