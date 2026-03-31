Er schreibt: „Es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig Kompetenz und Fachwissen offenbar für politische Mandate und Berichterstattung notwendig sind. Da behauptet das „Hufeisen“ des Wartburgkreises aus AfD und Linker – entweder aus Bosheit oder Unwissenheit –, das Wegfallen eines kaum genutzten 50-Cent-Mittagessenzuschusses sei ein soziales Problem. Dann können die politischen Gegner dieses Ansinnen auch noch nachvollziehen und argumentieren nicht inhaltlich dagegen, sondern lediglich mit finanziellen Sachzwängen. Der Berichterstatter setzt dem Ganzen schließlich mit der ebenso dramatischen wie sachlich falschen Floskel von „leerausgehenden Familien“ die Krone auf.