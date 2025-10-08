Ich habe mich sehr gefreut über die Teilnahme von Meiningen an dieser schon etliche Jahre in vielen deutschen Städten etablierten Veranstaltung: „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“. Herzlichen Dank an die Organisatoren und alle, die dazu beigetragen haben, auf diese Weise ein Zeichen für Zusammenhalt und Hoffnung zu setzen! Ich habe mich auch sehr gefreut über die so breit gefächerte Liedauswahl im Liederheft 2025. Immer wieder geht es um Dank, Hoffnung, Offenheit (füreinander und für Neues), Freiheit, um die Sehnsucht nach Frieden. Diese Sehnsucht nach Frieden bringt gerade auch das im Heft abgedruckte Lied „Hevenu shalom alechem“ zum Ausdruck. Ich finde es sehr schade und traurig, dass dieses Lied hier in Meiningen nicht gesungen wurde.