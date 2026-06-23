Lesermeinung: „Und wir feiern einen Täter auf der Meininger Bühne“

Für den Kritiker von Freies Wort und insüdthüringen.de ist die neue „Otello“-Inszenierung am Meininger Theater ein sehenswertes Schmuckstück. Ein Leser aus Meiningen sieht das völlig anders:
Der neue „Otello“ in Meiningen begeistert Kritiker und Publikum. Ein Leser hat aber eine ganz andere Auffassung und findet die Oper schlimm.
Für den Kritiker von Freies Wort und insüdthüringen.de ist die neue „Otello“-Inszenierung am Meininger Theater ein sehenswertes Schmuckstück. Ein Leser aus Meiningen sieht das völlig anders:
Nach der Werbung weiterlesen
„Dieser Otello ist kein Schmuckstück, sondern die Verharmlosung eines Femizids und passt deshalb nicht mehr in die heutige Zeit.
Der ,arme’ Othello, der ja so verliebt ist, aber seiner Frau keinen Meter vertraut, sondern sich in seiner angeblichen Opferrolle suhlt und den Ausweg nur im Mord seiner Frau sieht – sorry, aber genau gegen solche ,traurigen Einzelfälle’ versuchen so viele Initiativen anzukämpfen.
Frauen erleben diese Gewalt Tag für Tag und wir feiern einen solchen Täter auf der Meininger Bühne. Finde ich persönlich sehr schwierig ... Toller Gesang und Musik hin oder her.“
Sven Franziska Driesel, Meiningen