Lesermeinung Sender Jerewan lässt grüßen
Redaktion 13.12.2025 - 06:00 Uhr
Einige Leserbriefe erreichten die Redaktion zu den Plänen der Stadt Meiningen, Gratis-Parkplätze im nächsten Jahr abzuschaffen. Die Ablehnung ist deutlich.
