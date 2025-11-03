„Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt“, klang es zu Luthers Zeiten im sogenannten Ablasshandel. Das dachte sich wohl auch das Bad Salzunger Ordnungsamt und verteilte in Möhra am Reformationsfeiertag eifrig Knöllchen an Parkende „auf“ einer Vorfahrtsstraße. „Auf“ der Straße parkte eigentlich niemand. Auf dem Seitenstreifen schon. Sehr ordentlich, ankommende und abfahrende Fahrzeuge wurden nicht behindert. Es wurde aufeinander, Fußgänger wie Fahrzeugführer, Rücksicht genommen. Parkverbotsschilder für den Seitenstreifen gab es nicht.