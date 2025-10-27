Ich bin zutiefst erschüttert darüber, wie viele Menschen in Stadtlengsfeld Beifall klatschten, während ein als Faschist eingestufter Politiker und der Bundestagsabgeordnete der AfD, Stefan Möller, Worte sprachen, die die Grundfeste unserer demokratischen und menschlichen Werte infrage stellen. Zwischen „Deutschlandschokolade“ vom Schlagerstar Heino und dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne schien für einen Moment Volksfeststimmung zu herrschen – doch die Inhalte, die an diesem Abend verbreitet wurden, waren alles andere als harmlos.