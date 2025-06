In Zweifel gestellt habe ich gar nichts. Ich habe aber im vergangenen Jahr an die Stadtverwaltung den freundlichen Hinweis gegeben, dass die Versorgung des großen Teiches im Englischen Garten mit Quellwasser (künstlicher Bachlauf) von der Baumaßnahme am geplanten Supermarkt technisch beeinflusst ist. Eine Lösung dieses technischen Problems wurde bisher nicht genannt. Weiterhin habe ich sachlich festgestellt, dass das als Straße (nördlich neben dem Bahnhof!) vorgesehene Flurstück 1225/3 unter Einzeldenkmalschutz im Thüringer Denkmalbuch eingetragen ist.