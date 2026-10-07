Mit großem Interesse habe ich den Artikel über die Entwicklung der Werratal Salt Kings und den Wunsch nach besseren Trainingsbedingungen für den Flag Football in Bad Salzungen gelesen. Besonders gefreut hat mich, dass darin betont wird: „Der Nachwuchs ist unser Aushängeschild.“ Gerade deshalb möchte ich eine wichtige Ergänzung machen, denn die aktuellen sportlichen Leistungen des Nachwuchses sind im Artikel leider völlig untergegangen.