Unter dem Motto „Erster Rhöner Tourismustag in Frankenheim – Zeichen für Zusammenarbeit & Zukunft“ fand unlängst die neue zentrale Austauschplattform für Tourismusakteure der Rhön statt. Die Veranstalter, die Rhön GmbH, stellten dabei Fragen nach nachhaltiger und qualitätsbewusster touristischer Weiterentwicklung sowie nach Chancen von Kooperation und Innovation in den Mittelpunkt. Doch aus Sicht vieler aktiver Mountainbiker in der Thüringer Rhön blieb eine zentrale Zukunftsfrage unbeantwortet: Wie sieht ein nachhaltiges Mountainbike-Konzept für die Thüringer Rhön aus?