  „Gier nach schmutzigem Geld"

Lesermeinung „Gier nach schmutzigem Geld"

Kein Autorenname vorhanden

Zum Thema „Windkraft im Wald“, um das es kürzlich auch in einer Veranstaltung in Stadtlengsfeld ging, äußert sich Isa Lipp aus Stadtlengsfeld sehr kritisch.

Lesermeinung: „Gier nach schmutzigem Geld"
1
Weitere Windräder? In Stadtlengsfeld wurde über die Frage, wie viele Anlagen die Rhön verträgt, heiß diskutiert. Foto: Stefan Sachs

Es hat sich erneut zweifelsfrei gezeigt: Zum Zweck, die Konjunktur bzw. die Umsatzsteigerungen noch weiter gegen jeglichen gesunden Menschenverstand voranzutreiben, schreckt selbst die Gesetzgebung nicht mehr davor zurück, Naturfrevel prozentual zu legalisieren und damit jedes Regierungsorgan seiner Verantwortung zu entbinden, der Gier nach schmutzigem Geld Einhalt zu gebieten.

Ob alle Nutznießer ihren verloren gegangenen Verstand damit wieder zurückgewinnen, indem man ihnen schon heute ein Set, bestehend aus Hammer, Meißel und Schutzbrille in die Hand drückt, damit sie verstehen, dass sie es sein werden, die unter anderem die Fundamente der Windräder unter unseren wachsamen Augen wieder wegklopfen. Und zwar prozentual je nach unrechtmäßigem Gewinn, eigenhändig in Eigenverantwortung und in ehrenamtlich erbrachter Eigenleistung, damit die Erde in ihrem natürlichen Ist-Zustand auch wieder genügend Luft zum Atmen hat. Noch bevor die ersten Hochglanzprospekte in Umlauf gehen, um gutgläubige, vertrauensselige Mitmenschen damit zu ködern, Anteile an solchen Monumentalbauten zu kaufen, um sie an Gewinnen zu beteiligen, die es nachweislich nicht gibt. Denn manche können tatsächlich leider nur noch in Zahlen denken. Obwohl es doch eigentlich gar nicht so schwer sein müsste zu begreifen, dass die Erde nicht als Tatort missbraucht werden will. Und dass es wichtig ist, den Verstand nicht nur zu benutzen, sondern ihn stets vollfunktionsfähig, nach ethisch vertretbaren bereits langzeiterprobten Normen auch eingeschaltet einzusetzen, was eigentlich nicht schwer ist zu verstehen.

Die Herausforderung wird daher darin bestehen: Allen nicht nur die Ehrfurcht vor der Schöpfung im Allgemeinen, sondern im Speziellen auch die vor sich selbst, im Hinblick auf jeden im Un-Verstand begangenen Frevel, vor Augen zu führen!

Denn allen Heuchlern, Spöttern, Leugnern zum Trotz sei gesagt: Der Verstand und die Vernunft werden letztendlich siegen!

Isa Lipp aus Stadtlengsfeld

Leserbriefe stellen keine Meinungsäußerung der Redaktion dar. Sie können nur veröffentlicht werden, wenn sie den Namen und die vollständige Adresse enthalten. Dies trifft auch für E-Mails zu. Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzung vor.