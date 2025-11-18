Lesermeinung: „Gier nach schmutzigem Geld“

Ob alle Nutznießer ihren verloren gegangenen Verstand damit wieder zurückgewinnen, indem man ihnen schon heute ein Set, bestehend aus Hammer, Meißel und Schutzbrille in die Hand drückt, damit sie verstehen, dass sie es sein werden, die unter anderem die Fundamente der Windräder unter unseren wachsamen Augen wieder wegklopfen. Und zwar prozentual je nach unrechtmäßigem Gewinn, eigenhändig in Eigenverantwortung und in ehrenamtlich erbrachter Eigenleistung, damit die Erde in ihrem natürlichen Ist-Zustand auch wieder genügend Luft zum Atmen hat. Noch bevor die ersten Hochglanzprospekte in Umlauf gehen, um gutgläubige, vertrauensselige Mitmenschen damit zu ködern, Anteile an solchen Monumentalbauten zu kaufen, um sie an Gewinnen zu beteiligen, die es nachweislich nicht gibt. Denn manche können tatsächlich leider nur noch in Zahlen denken. Obwohl es doch eigentlich gar nicht so schwer sein müsste zu begreifen, dass die Erde nicht als Tatort missbraucht werden will. Und dass es wichtig ist, den Verstand nicht nur zu benutzen, sondern ihn stets vollfunktionsfähig, nach ethisch vertretbaren bereits langzeiterprobten Normen auch eingeschaltet einzusetzen, was eigentlich nicht schwer ist zu verstehen.