Peter Meier von der Bürgerinitiative „Mit Vernunft in die Zukunft“ Vachdorf schreibt: Gewählte Mandatsträger wiegeln Sorgen vieler Bürger ab. Sie betonen, man müsse Vorgaben des Bundes akzeptieren und solle „mitgestalten“, statt dagegen zu sein. Doch was bedeutet Mitgestaltung für jene, die in windschwachen Regionen zwischen Rhön und Thüringer Wald leben, dort, wo sich das Ungemach trotz ungünstiger Bedingungen konzentrieren soll? Wahnwitzigerweise werden Windkraftanlagen an Schwachwindstandorten durchs EEG-Referenzertragsmodell sogar überproportional vergütet.